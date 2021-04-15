女網友翻出去年的貼文，表示發文當下前男友正和小三親熱。(圖擷取自Dcard)

千萬別小看女人的第六感！一名女網友分享，去年前男友替她挑了一頂綠色的漁夫帽，還開心地向好友炫耀，前男友挑了一頂她很滿意的綠帽，更自以為幽默地調侃自己，殊不知，過沒多就真的被她抓包前男友劈腿，更自曝抓猴過程有如連續劇般，貼文發出後網友熱烈回應，「真，綠帽」、「戴好戴滿」。

女苦主昨(14日)在Dcard上分享，去年11月初和前男友約會，正好在夜市逛到一攤賣帽子的，她看中了當時正流行的漁夫帽和水桶帽，加上色系是她喜歡的墨綠色，於是請男友替她抉擇該買哪頂，買完後便心滿意足地回家。

隔日原PO更開心地戴上前男友挑的綠帽，還自以為幽默地調侃自己，在社群軟體上發文，「很開心今天戴綠帽喔！而且還是他幫我挑的」，殊不知在當周的假日就抓到前男友劈腿的證據，她分享，當時發現的過程真的有如連續劇，「前任那時候和朋友聚餐，我出門一趟回程大眾運輸出車禍，剛好在他聚餐的餐廳附近，就順便接他回家，突然，一個瞬間想看他手機(平常不會看)，接著就看到聊天紀錄了」。

更悲慘的是，當天她發文向好友炫耀新綠帽時，正是前男友和小三約會的時後，「原來在我發限時的這一天，而且正是這個時間點，前男友正跟別的女生浪漫地親親抱抱」，讓她直言前男友這頂綠帽真的戴好戴滿，「從那天開始到現在，再也沒有翻到綠色那面戴過」。

慘痛經驗讓多數網友安慰原PO，「至少看清一個人，祝你早日找到幸福」、「先恭喜你看清了，但用自嘲的方式來表達自己被戴綠帽，看起來更心酸了」、「抱一個」，還有網友分享自身經驗，「跟我超像，當兵前去買個便宜的錶，結果女朋友挑了一個綠色，我就開玩笑的笑說，妳挑綠色是不是要給我戴綠帽阿？結果進去兩個禮拜真的從頭綠到尾」。

(中時新聞網)