隨著現代人觀念越來越開放，談戀愛未必就一定要結婚，稍有不合就會分手尋找下一段戀愛關係，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4星座男女，對於愛情相當慎重專一，一旦跟他們戀愛，就要做好一不小心就結婚的打算，因為他們常常愛著愛著就「婚頭」了。

金牛座：

金牛座的人個性固執，一旦認定了一件事情後，就很難做出改變，談戀愛也是如此，當他們打從心底認同心儀的對象，就會一路朝著結婚的目標前進，加上除了戀愛之外，穩重踏實的金牛座還要將精力放在工作上，不會再有精力移情別戀。

處女座：

處女座的人對於感情特別執著，當他們喜歡上一個人後，就會自動略過其他異性，對於未來也會有所憧憬，一心只想跟心儀對象共度餘生、白頭到老。

摩羯座：

摩羯座對待感情十分認真，原則性很強的他們，將工作視為首要任務，其次才是感情，不過這並不代表摩羯座對於感情很輕忽，反倒是會踏實的經營與另一半的關係，並且朝著結婚一路邁進。

巨蟹座：

巨蟹座的人以家庭為重，當他們有心儀對象時，就會無時無刻照顧對方的一切需求，他們對家庭的責任感十分強烈，相較於經歷數段戀愛關係，他們只想要收穫一段美滿的婚姻，因此一旦巨蟹座談戀愛了，就會不自覺的「婚頭」，因為婚姻對他們來說是愛情的安全感。

(中時新聞網)