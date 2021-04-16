6年前李姓女護理師到墾丁玩「水上甜甜圈」，她坐在氣墊上被水上摩托車高速拖著到外海，卻因急速轉彎摔落受傷，台北地方法院更一審判決，童姓業者、駕駛水上摩托車的尤姓教練連帶賠償16萬多元。可上訴。

李女提告表示，她在2015年8月16日下午與她友人前往墾丁國家公園南灣遊憩區的沙灘遊玩時，受水上活動童姓業者招攬，參加「甜甜圈」之水上活動，由尤男負責駕駛水上摩托車拖曳「甜甜圈」氣墊艇到外海遊憩。

不料，童、尤在出發前僅催促她上船，未做安全宣導及告知注意事項，嗣於海上遊憩時，尤男本應隨時注意遊客之安全，卻貿然急速駕駛水上摩托車並瞬間轉彎，致她跌入海中並受有左肱骨骨折之傷害。

北院認定，尤男領有水上摩托車駕駛執照，卻未注意高速行駛狀態下，遊客有因重心不穩而落海致受傷害之危險，過失不法侵害李的身體權及健康權，尤、童須連帶賠償16萬2131元。

(中時 )