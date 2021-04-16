台灣極少數兼具光學與半導體技術的光學廠--晶瑞光(6787) 於今(16)日以每股25元登錄興櫃，受惠NB應用之新藍玻璃濾光片訂單需求、以及NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)產品在3D感測的TOF技術於新機滲透率提升趨勢未來發展等，吸引市場高度關注晶瑞光產品的未來銷售表現，以最高價格來到50元計算，漲幅一度達67.22％。

晶瑞光耗時2年的時間開發旗下NBPF filter產品，已成功協助主要國際IDM／TOF模組大廠客戶達到多區域偵測的解決方案，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，並喜獲Golden認證、取得其亞洲地區的供應商資格。

目前NBPF filter正小批試量產中，創造產品累計今年第一季營收占整體比重攀升至約10％，不僅凸顯公司高度創新突破的技術能力與量產品質的穩定度，亦以期隨著NBPF filter產品的出貨提升，對公司未來整體營運及產能利用率表現創造正面的挹注。

(旺報 )