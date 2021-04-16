嘉義縣桑椹種植面積近20公頃，是國內主要產地，其中義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，今年受乾旱缺水影響影響，產季提早，義竹果樹產銷班第一班班長柯宗志表示，今年從上月底就開始採收，預計4月底結束，品質良好。義竹鄉公所也在17日首度舉辦桑椹節活動。

桑椹種植集中在義竹鄉東後寮與溪洲兩大聚落，而溪洲村內幾乎每戶人家都種桑椹，每逢桑椹採收季，就能聞到熬煮桑椹的香氣，素有「桑椹村」的美稱。柯宗志說，今年產量及品質皆穩定，清明節後價格維持在每公斤40元上下，以往桑椹產季到5月初，今年預計4月底前就會結束。

柯宗志12年前返鄉成立「桑椹銀行」，讓消費者可在產季下訂單，「銀行」負責儲存，可分次兌領，除桑椹果實，還有多種加工品，包括桑椹汁、桑椹酥、桑椹乾等，對於公所辦理桑椹節活動，柯宗志表示贊同，希望更多人知道義竹是桑椹的產地。

有鑑於鄉內桑椹種植面積提高，義竹鄉公所及義竹鄉溪洲社區發展協會共同主辦「110年度嘉義縣義竹鄉桑椹節」推廣活動，17日在溪洲村鳳山宮前廣場登場，活動包含桑椹採果趣、桑椹果凍DIY、好農市集等，還可免費品嚐桑椹冰棒等產品。

義竹鄉長黃阿家表示，公所今年首次舉辦桑椹節推廣活動，不只推廣義竹鄉自產的優質桑椹，也希望讓更多人知道義竹鄉是台灣桑椹的大宗產區之一，相信未來桑椹節定能變成義竹鄉特色活動之一。

(中時 )