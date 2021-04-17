高雄警方在三民區破獲一間色情SPA養生會館，該會館鬼僱用多名外籍女子從事色情行業，其中店內紅牌「77號」不但擁有明星臉孔與魔鬼身材，又神似港星鍾楚紅，由於艷名遠播，吸引許多尋芳客回鍋指名點檯，引起警方關注前往掃蕩，這間淫窟的網站也曝光，業者不但利用LINE群組供男客「預約」，網友更發現裡面的小姐「98、66、68」，面貌與身材都不輸給「傳奇77」，如同後宮選妃。

「66號」以學生的清純形象吸引尋芳客。（圖／翻攝自業者網站）

這家淫窟網站上的頁面全是「越南籍」小姐的「寫真照」，每個人身材纖細，比海溝還深的「事業線」，提供老司機們挑選，加入LINE後依照各小姐上班時間「預約消費」。

業者雖用號碼編號將店內每位小姐的臉上，用貼圖蓋住部分五官，仍能看出各小姐們的姣好樣貌，每人各各有特色，儘管「傳奇77號」是鎮店之寶、長得又像港星鍾楚紅，但編號「98、66、68」也很正，網友看到這3人照片驚呼「以為鍾楚紅（77號）已經夠漂亮了！沒想到還有更正的」、「難怪老司機界傳的這麼響亮！」。

老司機都給「傳奇77號」的服務滿意度打5顆星。（圖／翻攝自業者網站畫面）

對於「77號」為何會在群芳中勝出？恩客們在網站下方的「評語」，都對她的服務滿意度給予五顆星好評。

高市警三民一分局3月間接獲檢舉，指三民區九如二路某家SPA養生會館僱用多名外籍女子從事色情行業，警方派員喬裝男客前往蒐證，刻意點名該店紅牌「77號」，業者卻回應必須「掛號」排隊，午夜過後才輪得到，警方因此只能罷休。

隨後趁著業者疏忽時，持搜索票前往取締，當警方衝進會館，櫃檯人員立即按下臨檢燈示警，店內小姐察覺有異，紛紛開門往樓上躲藏，原來業者為了規避警方查緝，特別在頂樓內部空間做了密室，方便小姐在警方到場時能夠躲避、消失於現場，查緝人員費了一番功夫，才順利找到密室空間，共查獲17人，包含5名男客、9名小姐及3位工作人員。

(中時新聞網)