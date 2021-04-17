公督盟13日公布立法院第10屆第二會期立委評鑑結果，無黨籍立委高金素梅被列入「待觀察名單」，而高金團隊也錄製影片，引用英國名著《動物農莊》內容，反諷公督盟及其評鑑標準。對此，資深媒體人韋安提出3點分析，質疑公督盟是不是在開玩笑，「公督盟真好意思這樣出來混嗎？」。

高金素梅團隊16日在臉書發表名為《公督盟可休矣……》的影片，並引用《動物農莊》的內容，諷刺公督盟，團隊成員唐曙更指出，公督盟既然可以自訂標準來評鑑立法院的立法委員，那也應該要接受對人對它的評鑑。

對此，韋安今(17日)在臉書上發文質疑公督盟，「高金問政不及格？公督盟在開玩笑嗎？遭公督盟列為待觀察名單，高金素梅團隊用「一頭豬」重砲回擊。公督盟真好意思這樣出來混嗎？」

接著，韋安提出3點分析，質疑公督盟的評鑑標準：

一，高金素梅的立院質詢，次次用心，直言要害。去YouTube上搜一下，無分藍綠白黃，有哪個立委可以跟她單挑比較？

二，一個高金的分量，幾乎可以和其他在野黨團，等量齊觀，不是嗎？

三，恐怕是高金太讓執政黨下不了台？或是「公關」不好？才成了公督盟的「待觀察」對象。

網友們也留言回應，「公督盟自己都問題叢生，還評鑑别人，台灣的笑話」、「公督盟何時正常過？從來不曾」「誰來監督公督盟？公信力誰能背書？」韋安的貼文還釣出作家苦苓留言，「也許公督盟把私生活也列入考核項目了」，而為兒則回應他，「打鐵還要身子硬」。

高金問政不及格？ 公督盟在開玩笑嗎？ 遭公督盟列為待觀察名單，高金素梅團隊用「一頭豬」重砲回擊。公督盟真好意思這樣出來混嗎？ 一，看看高金的立院質詢，次次用心，直言要害。去YouTube上搜一下，無分藍綠白黃，有哪個立委可以跟她單挑比較？ 二，一個高金的分量，幾乎可以和其他在野黨團，等量齊觀，不是嗎？ 三，恐怕是高金太讓執政黨下不了台？或是「公關」不好？才成了公督盟的「待觀察」對象。 由韋安發佈於 2021年4月16日 星期五

(中時新聞網)