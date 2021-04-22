台鐵太魯閣號出軌意外造成重大傷亡，加上近期發生藻礁公投、核電存廢、疫苗等議題，有媒體針對13位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長等人進行聲望調查，其中新北市長侯友宜為第一名。對此，媒體人韋安今(22日)在臉書分析指出，侯友宜帶起的「浪潮政治」現象，應該不分藍綠都無人能擋。

根據《TVBS》公布針對13位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查，了解全國民眾對他們近期表現的評價，結果顯示，侯友宜以滿意度達74%，排名第一，其次為陳時中的66%、盧秀燕的51%、鄭文燦的50%、柯文哲為42%。

關於此民調，韋安22日在臉書寫下三點分析，第一，2000年之後，台灣只有2個人能夠長期維持如此高的政治聲望，一個是2008年前的馬英九，另一個就是現在的侯友宜；第二，7年副市長和2年市長任期，侯的表現讓多數人滿意，而且具有穩定和可預測性；第三，侯穩扎實打的政治風格，已改變人們對政治人物期待值，也就是關注其所帶來的現實利益。

對於此說法，有網友在貼文底下留言表示，「以前的國民黨就是這樣」，但也有人認為「是少數人和你個人滿意吧？」

(中時新聞網)