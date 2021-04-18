竹南君毅中學今年參加苗栗縣文狀元競賽，有9名同學獲獎。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府舉辦文狀元選拔賽，日前成績出爐，竹南君毅中學學生吳昕儒、彭芷嫻榮獲國中7、8年級組狀元，另有7名學生獲得探花、榜眼、進士及秀才等獎項，校方連續在歷屆文狀元賽中「五連霸、六狀元」，成績為全縣之冠，相當傲人。

君毅中學這次一共推選16名學生參加苗栗縣文狀元選拔賽，除了吳昕儒及彭芷嫻獲得文狀元獎外，7年級組張雅涵榮、8年級組林芮守等2人榮獲榜眼獎；饒芯宇、黃思語2人榮獲探花獎；劉珮旋榮獲進士獎、陳亮吟與籃紹睿獲得秀才獎，創下校方參賽以來的最佳記錄！

君毅中學表示，目前國中8年級的吳昕儒，從小熱愛閱讀，更喜愛寫作，國小時就曾獲文狀元進士，7年級獲得探花獎，今年再接再厲，成績更上一層樓，勇奪文狀元獎。

7年級學生彭芷嫻，自小便是寫作高手，國小5年級就獲得溫世仁作文賽特優，6年級就奪下文狀元進士獎，及國語文競賽縣賽作文組第一名，今年更進軍全國，在作文組拿下全國優等的好成績。

彭芷嫻平時閱讀老師及網路推薦的優良書目，並摘要佳句，成為往後寫作的養分來源。芷嫻更喜歡參加語文競賽選手集訓的作文課程，讓她覺得獲益良多，也發現自己對寫作的熱愛。曾在全國語文競賽失利飲恨的芷嫻，如今在文狀元拿下狀元獎，以證明自己的寫作實力，更期許自己明年在語文競賽能再創佳績。

君毅中學國文科教學團隊發展出「心智圖作文法」快速有效地引導學生進入作文主題、建立文章架構，再依此延伸思考進而去蕪存菁提用適合資訊，有效解決學生難以下筆窘境。同時推動「經典君毅」閱讀與「TED Cish」 講堂，培養學生閱讀、理解、統整、應用、表達能力。

(中時 )