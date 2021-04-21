雲林縣北港鎮北港糖廠閒置20餘年，地方盼不分藍綠盡速活化。（本報資料照片）

雲林縣虎尾糖廠5分車糖鐵連接高鐵規畫疑遭前膽計畫下架，引發「看政黨顏色決定建設」爭議，縣內北港糖廠閒置20餘年，地方政府曾多次提出規畫案，卻都沒有下文，目前雲林縣政府規畫的「北港文化產業園區」，已於去年獲內政部都委會審議通過，地方民眾希望建設不分藍綠，盡速讓北港糖廠展開活化。

北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建造於1910年已超過百年歷史，停止營運後閒置至今20餘年，近年來廠方整修老舊房舍出租招商，同時委託學者專家調查研究，希望活化廠區帶動地方經濟發展。

雲林縣城鄉發展處處長林長造表示，縣府考量北港未來發展所需，以及活化北港糖廠周邊閒置土地，目前已藉由「北港都市計畫變更」整體開發，取得北港糖廠24個倉庫群開發權，將導入糖業文化主題構想，做為「北港文化產業園區」發展核心。

縣文化觀光處長陳璧君說，縣府去年10月透過文化部「再造歷史現場2.0計畫」，第1階段規畫24個倉庫群做為大型展演空間、文化傳習中心及複合式文創基地，未來將整合糖業文化、宗教工藝、教育體驗、觀光旅遊，讓北港糖廠成為北港百年藝鎮的新亮點。

陳璧君進一步說明，24個倉庫群只是個起點，未來「北港文化產業園區」將效仿高雄駁2特區，將北側閒置區轉化為文創藝術、教育體驗、觀光旅宿的發展腹地。南側保存鐵道及製糖附屬設施，規畫為鐵道文化地景公園及製糖文化教育體驗館群，延續糖業特色發展紋理。

地方民眾指出，北港糖廠的活化可說是一波三折，地方政府與民意代表先後規畫「微型園區」、「北港6星計畫」、「農業文創智慧園區」等方案，最後都只聞樓梯響，讓大家望眼欲穿，現在縣府總算有1個比較具體的方案，希望能盡快分期開發，先動起來再說。

(中時 )