今天MLB場上有令人非常關注的比賽，那就是道奇對決教士，最後道奇以2：0險勝教士。今天兩邊都派出王牌先發投手，道奇是柯蕭(Clayton Kershaw)，教士則派出達比修有，在這場比賽開打前，柯蕭累積2勝1敗，自責分率2.38的成績，達比修有本季來到教士表現也不錯，目前1勝0敗自責分率2.42，兩位表現都符合身價，所以今天的強強對決也格外引人注目。
而兩隊前4局僵持不下，道奇在5局上才先馳得點拿下1分，而這1分是靠柯蕭自己拿下來的，在第5局時道奇將壘包塞滿，輪到打擊的柯蕭，他非常有耐心等到四壞球保送，直接為自己和隊友擠回分數，而特納(Justin Turner)在第9局轟出左外野方向陽春炮再下1分。
到了比賽最後關頭道奇以2：0領先，但後援投手被敲出安打上到一壘，接著換投後又暴投讓跑者上到二壘，後面棒次再補上安打形成二、三壘有人危險局面，一度讓道奇捏了把冷汗，好在最後全力守住沒有丟分，最後以2：0險勝教士。
今天兩隊都各敲出三支安打而已，算是場投手大戰，不過道奇靠保送和陽春炮高效率拿2分，教士則毫無建樹，道奇這邊明星外野手貝茲(Mookie Betts)4打數敲1安打、特納4打數敲1支全壘打攻下分數、萊利(Luke Raley)3打數1安打。投手部份柯蕭投6局被敲2安送8K無失分，達比修有7局被敲1安2保送失1分，不過也有9K精采表現，兩人自責分率分別是2.19和2.55，都算維持強投表現。
(中時新聞網)
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