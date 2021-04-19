【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】華視新聞資訊台從今天4月19日凌晨零點開始，正式上架中嘉有線電視的52頻道。華視總經理莊豐嘉前一天在臉書特別分享宣傳：晨間第一棒是優質主播朱培滋。未來表現如何，令人關注。

目前華視連年虧損的累積已經達到18億，超過資本額。華視總經理莊豐嘉4月14日在立法院坦承，今年預計虧損2.6億，希望未來3年能轉虧為盈。客觀來看，華視到今年年底的累積虧損，將會超過20億元。

目前各個電視台的收入，包括業外與本業收入，業外收入是轉投資等收入，本業收入主要來自廣告與授權，其中，又可以分成新聞與綜藝戲劇這兩大塊。據了解，台視、三立、民視，都是靠戲劇綜藝拉抬收視、大賺廣告費及授權費。相較之下，華視的綜藝和戲劇，一年有大約四、五億預算，不過除了《俗女養成記》等少數節目有口碑，其他的收視率則不太理想。

華視新聞部原先的預算一年大約兩億，雖然在主頻道所佔的時間只有晨間、午間、晚間的有限時段，但是相較之下，這兩年晚間新聞的收視率一直維持不錯的成績。以收視率的比例來說，新聞的廣告收入應該佔了主頻道的一大塊。

從華視各大部門預算與收視率的比較來看，每年的虧損將近3億元，主要還是來自綜藝與節目這個區塊，這應該也是盈虧的關鍵。管理團隊要如何在三年之內解決，具體方案還要再觀察。

如今，華視新聞資訊台已上架中嘉系統的52頻道，除了新增了為數可觀的上架費之外，剛剛發生重大人事變動的新聞部，未來如果確實大規模擴編人力及設備，這樣一來究竟是會增加獲利，還是反而又會擴大了虧損，也令各界非常關注。

(中時新聞網)