昨（18）日晚間日月潭下起傾盆大雨，雨勢僅持續10分鐘，讓當地民眾興奮不已，但恐怕是空歡喜一場，因水利署防災資訊網顯示，昨日月潭水庫集水區累積雨量竟掛零。總統蔡英文今表示，目前的雨量依然不夠解除旱象，只有大家齊心協力，一起多省水、多找水、多調水，才能度過這次罕見的百年大旱。

蔡英文在臉書指出，昨天中南部終於下起了一點雨，很多人看到降雨都很振奮，可是她要提醒大家，目前的雨量依然不夠解除旱象；而相關單位會會密切觀察天氣，在有降雨機會時，適時啟動人工增雨，盡量在集水區增加雨量，來緩解水庫乾旱之急。

總統蔡英文呼籲民眾，提升省水力道，相關單位也會幫大家「多找水」。（圖／摘自蔡英文臉書）

蔡英文特別感謝經濟部的水利同仁，在這段時間以來，日夜努力，透過多元方式新增抗旱水源，也要感謝水公司、中油公司以及民間廠商齊心協力、發揮所長，從伏流水、建築工地地下水、抗旱深井水源，盡可能多方運用，就是為了要幫大家多找水。

要解除旱象真的相當不容易，蔡英文說，省水還是不能鬆懈，所以省水力道也必須再提升。從4月16日起，桃園全日減壓供水；4月23日起，新竹工業用水大戶節水13%，台南及高雄節水11%。

此外，蔡英文也提到，4月6日開始實施的中部地區供五停二節水措施，達到節水15%的目標，感謝大家配合，接下來也要請大家一起繼續多省水。

(中時新聞網)