彰化縣有多達42個糖尿病支持團體，遍布全縣各鄉鎮市，其中22個團體入選為109年度評選優良團體，透過互動活動，醫護團隊帶領病友一起運動、討論健康飲食。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

109年全台優良支持團體全台各縣市入選家數比較圖。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局配合國民健康署政策，推動輔導各醫療院所成立運作糖尿病支持團體，幫助病友控制血糖、穩定病情，彰化縣優良團體數量、榮獲特優或優等的衛生所家數都是全國第一，榮獲雙冠王。

全台糖尿病人口突破230萬人大關，名列國人十大死因第五位；糖尿病人數快速增加及其併發症，已造成健保嚴重財務負擔；國健署多年來積極輔導全台各醫療院所成立糖尿病支持團體，協助病友自我健康管理，以控制糖尿病及其併發症的發生。

截至去年全台共計有577個糖尿病支持團體，經國民健康署特聘專家學者評選出179家優良團體，彰化縣就占22家，是全台各縣市最多；而在優良團體中，運用共享門診技巧，榮獲特優或優等的32家衛生所中，彰化縣就入選多達13家，勇奪雙冠王。

彰化縣衛生局指出，全縣42個糖尿病支持團體，遍布26鄉鎮市，涵蓋率100％，確實執行均衡飲食、規律運動、定期檢查併發症等照護，強化病友自我疾病照護能力及責任；為照顧糖尿病友，每年不斷檢討改善，希望能深入了解病友各項數值控制不良的原因，包含心理社會層面，更希望藉由支持團體的互動，發揮支持系統效果，讓病友都能改善飲食行為，永續維持健康。

彰化縣長王惠表示，感謝彰化縣優良團體，願意與縣府衛生局團隊一起守護縣民健康，也感謝所有醫師、護理師、營養師等醫事人員的辛勞。全縣各鄉鎮市27家衛生所，都有糖尿病支持團體，歡迎糖尿病友主動加入，以穩定控制血糖、血壓及血脂，避免併發症發生。

(中時 )