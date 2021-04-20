北漂女大生古同學昨在臉書分享無牆租屋照片，引發網友熱議，但不少網友搜到原PO臉書後忍不住驚呼「古同學好漂亮！」只見她有著迷人大眼睛與甜美笑容，身材還超級火辣，只見她在IG上分享一張裸體背影照，讓不少人看了快噴鼻血直呼，太辣了。

北漂女大生古同學昨天深夜在臉書分享「無牆租屋」的照片，直呼到現場看房後直接嚇到，誇張的房屋狀況也立刻被轉發到臉書社團上，引起網友熱烈討論，不過，卻有不少人找到原PO本人的臉書後大歪樓，忍不住在留言處喊道：「古同學好漂亮！」

擁有天使面孔、魔鬼身材的古同學，在IG上已累積7217名粉絲追蹤，平時不吝於展現自己的好身材，只見她有著甜美笑容與一雙會放電的大眼睛，身材更是沒話講，超級性感火辣。她在IG分享一張背影裸照，將她姣好的背部曲線全都露出來，另一張照片則秀出渾圓飽滿的雪乳，讓人看了快噴鼻血，吸引上千人狂讚。

不少網友看到照片也紛紛留言喊好辣，「一直想找胎記，視線卻一直移不開微笑曲線」、「身材太好了吧」、「我的老天」、「太辣了」、「大家快來找胎記」、「好美喔！」

(中時新聞網)