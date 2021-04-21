打臉政院？傳丁怡銘致電辦公室嗆聲 游錫堃：有意見可循正常管道

行政院前發言人丁怡銘回鍋政院顧問，隨即遭爆致電立法院長游錫堃辦公室「嗆聲」，雖政院否認，但立法院長游錫堃20日疑意有所指，稱行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。對此，國民黨立院黨團書記長、立委鄭麗文今(21日)對此表示，此事不僅嚴重破壞、違背憲政秩序，更凸顯出行政院長蘇貞昌的囂張、目無法紀。

游錫堃20日上午回應媒體詢問時說，立法院與行政院都是憲政機關，應該基於平等原則相互尊重；如果有什麼意見或者事情，兩院之間有正常管道，應該循正常管道溝通，才可以避免無謂的臆測與紛擾。游進一步表示，細節的部分不談，但既然都是憲政機關，就要平等尊重，「我沒有其他要講的」。

對此，鄭麗文21日在國民黨記者會中批評，蘇貞昌一路護航丁怡銘，導致國會地位低落，所以可以看到現在蘇貞昌囂張跋扈，連游錫堃都受不了，公開出來說話，要政院尊重憲政機關，且立院跟行政院不只是對等的機關，立院更是監督政院的憲政機關。

鄭麗文批，一個犯下重大錯誤、辭職下台的丁怡銘，居然可以這麼囂張致電，不僅嚴重破壞違背憲政秩序，更凸顯出行政院長的囂張、目無法紀、破壞民主制度。

(中時新聞網)