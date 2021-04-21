桃園市76歲蔡姓阿嬤21日早上9時50分許，沿著桃鶯路往鶯歌方向騎乘，與同向的聯結車發生碰撞，阿嬤當場頭部破裂、明顯死亡，李男酒精測試為0，詳細事故原因仍需釐清。

警方表示，李姓聯結車和蔡姓女騎士同向行駛，因發生碰撞，蔡姓駕駛人傷重不治。相關肇事責任由警方調查釐清中，警方呼籲汽機車駕駛人務必保持安全距離，避免發生危險。

(中時 )