桃園阿嬤騎士與聯結車擦撞 頭部當場破裂死亡 17:412021/04/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市76歲蔡姓阿嬤21日早上9時50分許，沿著桃鶯路往鶯歌方向騎乘，與同向的聯結車發生碰撞，阿嬤當場頭部破裂、明顯死亡。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市76歲蔡姓阿嬤21日早上9時50分許，沿著桃鶯路往鶯歌方向騎乘，與同向的聯結車發生碰撞，阿嬤當場頭部破裂、明顯死亡，李男酒精測試為0，詳細事故原因仍需釐清。 警方表示，李姓聯結車和蔡姓女騎士同向行駛，因發生碰撞，蔡姓駕駛人傷重不治。相關肇事責任由警方調查釐清中，警方呼籲汽機車駕駛人務必保持安全距離，避免發生危險。 狠妻出50萬教唆輟學少年砍死親夫 3嫌移送地檢署複訊 影》路口紅燈未及時減速 機車騎士閃車自摔死亡 (中時 ) #阿嬤 #聯結車 #蔡姓 #頭部 #碰撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一場車禍引爆陸官媒怒火 特斯拉最後還是跪了 09:502021/04/21 財經 車禍頻傳 墾管處警示鹿出沒注意 04:102021/04/21 焦點要聞 女車主維權 特斯拉大陸陷風暴 04:102021/04/21 話題觀察 攤販欠稅11萬背後有洋蔥 執行署同仁狂用現金下架他家水果 16:352021/04/21 社會 涉對酒醉女客壓頭口交 UBER司機被訴 10:392021/04/21 社會 隨扈撞車攔截擄人惡煞 百萬名車撞壞議員嚇死：救人優先 08:032021/04/21 政治 福特國道鬼之切入急煞狂逼聯結車 2分鐘後畫面23萬網友笑翻 00:072021/04/21 生活 車禍傷者喊肚痛 救護員現場超音波掃瞄供醫判讀內出血 11:272021/04/21 社會 國道3車追撞 2輛藍寶堅尼車頭毀慘照曝光 13:462021/04/21 社會 電動自行車納保 黃天牧：有條件贊成 13:312021/04/21 財經 雲林4車撞一團翻漏油 為閃橫越馬路趕投胎機車伯 12:292021/04/21 社會 社會熱門新聞 整座山都是大麻田 毒梟剷平關西山頭種1608株創國內紀錄 - 社會 起火了！ 放鞭炮送媽祖秒成「炸神轎」 恐怖火海畫面曝光 - 社會 社會10點檔》情侶遭高中惡少強抽戀愛稅 慘被脫光砍斷手 - 社會 太魯閣號事故首開庭 李義祥苦肉計失效 法院裁定續押3月 - 社會 嘉義女伴母屍7天 重演12年前父死母女伴屍慘劇 - 社會 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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