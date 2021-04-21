松隆子（右起）和女兒豐嶋花、前夫岡田將生、角田晃廣、松田龍平共進晚餐。（friDay影音提供）

日劇《大豆田永久子與三個前夫》由松隆子主演，她在劇中飾演經歷過三段婚姻的失婚建築公司女社長大豆田永久子，被三任前夫松田龍平、角田晃廣、岡田將生輪番糾纏，是個關係剪不斷理還亂的人生喜劇。松隆子在劇中發揮毒舌功力，輪流吐槽勾勾纏的三位前夫，還嗆聲：「每次家裡紗窗要修理時，我都會想，要不要結第四次婚呢，但對象絕對不是你們，請你們不用替我擔心！」該劇展現了當代女性獨立自主的一面，寫實的生活劇情和台詞也讓觀眾深感共鳴。

最新一集中，故事聚焦在松隆子與岡田將生飾演的第三任前夫「中村慎森」間的關係，兩人在離婚前有過一段很甜蜜的相處時期，當時身為「家庭煮夫」的岡田將生，看到松隆子為工作勞累時，都會用頭靠頭的方式「愛的充電」，替對方加油打氣，但兩人最終仍因生活磨擦離婚，失敗的婚姻讓岡田將生心中留下陰影，他也向友人訴苦：「我好像不具備讓別人幸福的能力。」

松隆子在女兒的計劃下，促成了母女與三任前夫一起在家吃牛肉火鍋的詭異飯局，但岡田將生看到有兩人感情紀念意義的沙發竟被搬走，心裡不快油然而生，趁著兩人獨處時，對松隆子使出往日撩妹招數「愛的充電」，試圖挽回往日情，但松隆子不領情、冷靜回覆他：「一切都是回憶了，該說再見了，結婚和簽契約是不一樣的，一個如果決定，就可以結束了。」斬斷兩人復合可能。

該劇下集將找來有「國寶級帥哥」封號的22歲新生代男神神尾楓珠客串演出，飾演松隆子的年輕設計師下屬。神尾楓珠因演出夯劇《法醫女王》、《3年A班》爆紅，更獲選2020年國寶級帥哥「NEXT部門」第一名，他在《大豆田永久子與三個前夫》中會和松隆子擦出什麼火花，令觀眾期待。《大豆田永久子與三個前夫》每週三在friDay影音全台獨家首播。

(中時 )