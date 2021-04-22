詐貸集團作案流程。（新北市刑大提供）

金姓女子組詐騙集團，派人假冒買家買房，利用屋主急於脫手心理，壓低房價完成買賣手續，再偽造買賣契約以高價向銀行詐貸，獲利數百萬元。事經賣方屋主女兒察看實價登錄，發現登錄價格與實際出售價格差距甚鉅，向檢警舉報，新北市刑警大隊日前逮捕金女及共犯等8人，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦。

警方調查，金女鎖定孫姓女屋主欲售出淡水區仁愛街舊公寓，指使蕭姓父子偽造身分充當買家，利用賣家急於脫手心態，以330萬元價格完成買賣契約及房屋所有權移轉登記，事後再偽造賣方簽名、印鑑，製作總價680萬元不動產買賣契約，並於實價登錄網站填載不實交易資訊，向銀行詐貸540萬元。

日前屋主女兒上網查看該房屋實價登錄時赫然發現該房屋實價登錄價格為680萬，而非渠母親所告知之330萬元，向新北地檢舉發後，檢警歷時2個月蒐證，日前持搜索票、拘票查緝主嫌金女等8名詐貸集團成員到案，查扣相關贓證物。

金女等8名犯嫌坦承犯案，警方查出金女另有多起偽造契約向銀行詐貸紀錄，將擴大追查不法所得金錢流向，並清查有無其他共犯。

(中時 )