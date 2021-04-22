2名國籍航空公司貨機機組員（案1078、1079）日前確診新冠肺炎，感染源追查中。中央流行疫情指揮中心今表示，目前案1078、1079的接觸者採檢都為陰性，還有幾人檢驗結果尚未出爐，另有3人還在國外，等明天入境才會採檢。
案1078曾在4月12日飛當日往返的短程航班，案1079則在10至12日飛往印度、盧森堡的長程航班，2人於14日與另1機組員執勤到美國安克拉治，並在當地檢疫，16日返台進行3天居家檢疫，為了執勤而期滿採檢，進而確診新冠肺炎。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案1078接觸者目前已匡列29人，26人已經採檢，其中21人陰性，5人檢驗中，另有3人還沒回台，等明天入境後才來採檢。案1079的接觸者有139人，應採136人，目前134人陰性，2人檢驗中。
對於機組員的感染源，莊人祥表示，會先釐清國內的接觸者有沒有人感染，才能知道是在國內感染還是國外，目前從外站還沒有看到異常。
(中時 )
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