美國國務院近期更新全球旅遊警示，將原本列為第1級警示的台灣、紐西蘭提升到第3級，要求民眾重新考慮前往。對此，中央流行疫情指揮中心表示，目前美國疾病管制暨預防中心仍將台灣列為第1級，國務院有不同的考慮，不一定是防疫不好，這部分需要請教外交部。
美國國務院以「疫情極為嚴峻」為由，將全球116國列入4級警戒，要求民眾勿前往。而原本列為第1級警示的台灣及紐西蘭則提升到第3級，建議民眾重新考慮前往。
對此，指揮中心發言人莊人祥表示，從網頁來看，美國疾病管制暨預防中心目前還是把台灣的旅遊安全列為第1級，國務院可能有綜合其他相關因素，才把台灣列在第3級，會請外交部詢問。
對於美國國務院的舉動是否影響台灣的防疫尊嚴？莊人祥強調，國務院有不同考慮才放進去，不一定是因為台灣防疫不好，之前澳洲、紐西蘭、澳門都跟台灣一樣是第1級，不過現在也分別被放在第3、第4級。
(中時 )
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