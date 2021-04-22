台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前爆丈夫很在意「某個人」，即便常跑台北卻無人說他不專心市政，外界猜測該人就是桃園市長鄭文燦或基隆市長林右昌，鄭今早被問及此事只說「希望雨水多一點、口水少一點！」柯文哲則回「很好啊」，還說會回家叫陳少寫一點。

陳佩琪21日於臉書上提及，柯文哲時常問她的問題非健保漲價，而是「佩琪啊，『這個人』時常來台北參加活動， 我也常遇到他 ，但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」她無奈的寫下「呵呵，理由一樣！」前桃園市議員王浩宇則認為陳暗指鄭文燦，也有人猜測是林右昌。

鄭文燦今至台大出席亞太防災高峰會被問及此事時，並無未正面回應，只強調現在應該專注在能源議題，也說「我想台北把心打開，讓全台灣都進來，這代表台北的重要性」、「現在我們希望雨水多一點、口水少一點！」。

對此，柯文哲表示「很好啊」，媒體也追問陳佩琪發文是在講鄭還是林，柯則說「吼，兩個都是好朋友，不要害我啦，我會回家叫她（指陳佩琪）少寫」，至於台北廣播電台主持人朱蕙蓉遭電台開除一事，柯則表情驚訝，隨後快步離去。

(中時 )