清境山區下大雨，地面猶見水漬。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

大旱望雲霓，仁愛鄉清境山區22日下午2點多，盼到甘霖普降，滂沱大雨還挾帶冰雹，許多民眾淋雨成落湯雞，卻仍開心不已，希望老天爺多下一點雨，下到水庫吧。

仁愛警分局員警駕駛的巡邏車，在執行勤務時剛好遇下大雨，雨刷揮不停，可見雨勢很大，不過，大約半小時後，雨就停了。

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