清境山區下大雨挾帶冰雹 民眾淋雨也樂透了 17:502021/04/22 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清境山區下大雨挾帶冰雹，雨刷揮不停。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清境山區下大雨，地面猶見水漬。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真） 大旱望雲霓，仁愛鄉清境山區22日下午2點多，盼到甘霖普降，滂沱大雨還挾帶冰雹，許多民眾淋雨成落湯雞，卻仍開心不已，希望老天爺多下一點雨，下到水庫吧。 仁愛警分局員警駕駛的巡邏車，在執行勤務時剛好遇下大雨，雨刷揮不停，可見雨勢很大，不過，大約半小時後，雨就停了。 梨山集水區飄10分鐘毛毛雨 德基水庫難解渴 宜蘭、花蓮雨用倒的 台中人崩潰：就差一個山頭而已 (中時 ) #大雨 #冰雹 #清境 #山區 #樂透 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投手大谷7四死球 無失分下莊 04:102021/04/22 運動天地 舒力基外圍水氣移入 5縣市晚上準備迎降雨 16:322021/04/21 生活 屏東霧台雨下1小時 族人高呼：終於盼到大雨 16:192021/04/22 生活 3月乾旱農損 高雄青梅、茶樹現金救助即日受理 19:042021/04/21 寶島 加速空運物流 天貓淘寶海外26日推跨境合單雙北2日達 16:382021/04/22 兩岸 跨境電商 台灣五金、機械、辦公設備外銷最熱門 11:012021/04/22 財經 台鐵事故讓工地安全受關注 賴清德提兩大問題籲共同解決 13:582021/04/21 政治 德基水庫終於下雨了 上午連飄細雨果農歡呼：聽見雨聲真好 12:502021/04/22 生活 「小尺度對流」要來了 周日起全台連雨3天 08:292021/04/21 生活 虛驚一場 信義山區工寮起火 火勢半小時撲滅 20:502021/04/21 社會 空拍鯉魚潭水庫見壯闊百年遺址 國軍清萬噸淤泥守護臺灣 16:252021/04/22 生活 生活熱門新聞 舒力基外圍水氣移入 5縣市晚上準備迎降雨 - 生活 尪上午登記下午就落跑 24歲女月領7千買奶粉養女：餓了就喝水 - 生活 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 華南雲雨區周末到！水庫能否解渴 氣象局回5字 - 生活 如果新北停水 這個3區最可能受影響 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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