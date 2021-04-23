This is just beautiful. pic.twitter.com/eJHX6dliiU — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 23, 2021

才誇口自己該當本季年度MVP的七六人中鋒恩比德，沒想到這麼快就被打臉！公鹿「字母哥」阿提托康波23日拿下27分、16籃板及6助攻，表現完全壓過恩比德24分、3籃板及3助攻，公鹿也以124比117解決七六人，繼續縮小雙方勝差。

公鹿上半場就靠米德頓、布魯克羅培茲兩人聯手，不僅打完首節取得14分領先，上半場結束，更以77比60大幅領先七六人，來到下半場，公鹿換成阿提托康波和波提斯兩人發威，就算恩比德持續幫助七六人追分，就是沒辦法縮小雙方差距。

前3節打完，公鹿取得108比87遙遙領先，眼見大勢已去，七六人總教練瑞弗斯末節乾脆都讓恩比德坐板凳，畢竟恩比德身上仍有舊傷，反而是打到最後5分鐘，公鹿仍把阿提托康波換上場守住勝利，看來對於這場比賽勝負相當在乎。

畢竟贏了這場東區大戰後，位居東區第3的公鹿，縮小跟東區龍頭七六人之間勝差到2.5場，接下來仍有追上或超前機會。公鹿除了阿提托康波，米德頓也有24分，波提斯23分，布魯克羅培茲16分，哈勒戴12分、11助攻，康納頓10分。

(中時 )