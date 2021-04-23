大田(8924)首季營收年增率達96%，受惠規模經濟，預期毛利率及營業利益率有機會創高，展望第2季，由於手中客戶訂單滿滿，法人預期第2季營收將較首季成長，獲利可望續增。

大田客戶包含美系的PXG、Titleist、日系的Bridgestone、HONMA、Mizuno等，美、日客戶營收比重各半。由於高爾夫球具需求仍暢旺，目前訂單能見度已到第3季，客戶訂單十分熱絡，加上今年下半年客戶將推新品，目前訂單展望樂觀。

2020年全球新冠疫情突然爆發，各個產業都或多或少受到影響，下半年疫情趨緩，再加上2021年新冠疫苗問世，各種經濟活動開始漸漸恢復正常，高爾夫運動人數回溫再加上有年輕化的趨勢，相關產品需求旺盛。另外，自行車市場需求熱絡，對大田來說，都是好的消息。

依大田合併營收來觀察，大田高爾夫球相關產品比重84~88%，其中鐵頭36~37%、木桿33~34%、組桿8~9%、製桿7~8%，自行車相關產品9~10%、其他產品4~5%。

大田2021年高爾夫球業務受惠客戶訂單持續成長與新產品開始出貨，預估高爾夫球營收年增率將在4成以上，而自行車業務受惠新廠建置完成且貢獻全年度營運，營收將呈現大幅成長。法人樂觀看待大田營運表現，有實力挑戰1個股本以上。

(時報資訊)