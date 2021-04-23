經濟部公布3月批發業營業額為1兆103億元，創歷年單月新高，年增11.7％，其中受惠宅經濟、遠距商機動能延續，以及市場需求回溫，石化及塑膠產品價量齊揚，加上廠辦及公共工程等營建需求續強，致機械器具批發業年增12.6％。

3月零售業營業額為3,250億元，年增12.0％，創歷年同月新高， 主因隨股市熱絡，以及今年國人留在國內消費，推升消費動能，加上去年同月受疫情影響，基期相對較低，致汽機車零售業年增19.7％，布疋及服飾品零售業年增39.3％，值得注意的是，因為油價上漲，燃料零售業年增22.3％， 結束連續13個月負成長。

3月餐飲業營業額為652億元，年增25.3％，主因去年同月國內疫情升溫，比較基期較低，加上國內疫情穩定，消費者外出用餐聚會頻率提高，以及冰品飲料隨氣候趨暖需求增溫，致餐館業年增29.2％， 飲料店業年增13.3％，但因各國持續邊境管制衝擊空廚營收，外燴及團膳承包業，年減6.1％。

(工商 )