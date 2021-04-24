【愛傳媒葉毓蘭專欄】太魯閣號事件發生迄今三個星期，我們赫然發現，原來台鐵一而再、再而三的出事，不是司機員的疏失、不是機械故障，也不是某一個狂徒去發動恐怖攻擊；而是從上到下的馬虎文化造成，這個馬虎文化，是法律規定與SOP如無物的馬虎文化，讓李義祥可以借牌搶標，親監工地主任，可以隻手遮天，可以帶著逃逸外勞開工程車、怪手，沒有任何安全設備，然後看著工程車滑落到軌道上，讓49條人命灰飛煙滅。

這個馬虎文化，居然也在首都警察身上發現。對於深夜闖入警察機關的一群黑衣人，可以不必知道他們的身分？

對於在警察機關群聚叫囂、毀損電腦的行為，值班的員警居然無法有效制止，人民還能期待未來有緊急事故，向警察求助時，也會得到有效的救援嗎？

分局長的解釋與說明，在媒體的播送下，增添許多政論節目的談話內容，大家都很疑惑，為什麼關鍵時刻就那麼巧合，監視錄影系統因為台電施工停止運作，而復電後又剛好所長休假，沒有人輸入密碼重新啟動。

我更不喜歡看到投訴文中的黑衣人，刻意的被換上白色衣帽，和酒後滋事的教官演出一場漂白的和解秀。松山分局事件可以是危機，更可以是警察擺脫馬虎文化的起點。

進出警察機關請慎重檢查身分證件，值班員警請隨時準備好要處理各種突發案件，那種斷電後剛好休假沒有啟動監視錄影的藉口，未來都不應該再聽到了！

台灣的人民從來不吝惜給予警察掌聲，因此我們能夠得到九成的高支持率，是各類公務人員中的翹楚。

不要辜負人民的信任，加油吧，波麗士們！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)