香港女星張柏芝，近日參加大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》引發話題，雖然無法躋身成團名單，讓眾多粉絲留言抱不平，讓她的人氣再度攀升，近來她更被爆料除了在上海、北京兩地都有房產之外，半年收入就超過5000萬人民幣。

張柏芝參加陸綜《乘風破浪的姐姐2》，人氣及討論度都相當高，她先前在節目中透露，因為常往返北京、上海兩地，索性在這兩個城市添購房產，據悉北京是棟雙層獨立別墅，房價可能已經超過1億人民幣（約新台幣4.3億），至於上海添購的新豪宅，價值約4000萬人民幣（約新台幣1.7億），等於躋身演藝圈富婆行列之一。

16日陸綜《乘風破浪的姐姐2》總決賽結果出爐，張柏芝敗給為那英、周筆暢、楊丞琳、容祖兒等人，最終無緣組團岀道，不過參加完節目後，不僅人氣飆升，也讓不少廠商相中代言，根據陸媒報導，不僅半年內接下3個代言、7個廣告，再加上參加陸綜和商演的收入，估計進帳至少5000萬人民幣，相當於新台幣2.1億。

大陸網友不滿成團名單沒有張柏芝，痛批製作單位把她當成炒作節目人氣的工具人，不過張柏芝倒是虛心接受結果，坦言出道以來就是一個演員，也不知道怎麼在舞台跟得上其他姐姐，但哪怕她不懂飛，她也會努力去跑，希望在節目結束後，她還是以前那個不放棄的張柏芝，一直往前走，讓所有粉絲聽了都紅了眼眶。

(中時新聞網)