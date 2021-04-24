印地安人首局攻下3分，接著連續8局沒有得分。（美聯社）

美聯最貧打的兩支球隊正面對決，克里夫蘭印地安人24日又敗給紐約洋基。張育成擔任先發一壘手，對上洋基3位左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)、里奇(Lucas Luetge)、查普曼(Aroldis Chapman)都沒討到便宜，總計4打數掛零，而且是比賽最後一位出局者。終場洋基5-3獲勝。

洋基史坦頓轟出本季最猛烈的一發全壘打。（MLB臉書）

雖然一開場就被打了3分，洋基第2局即敲出兩轟追平，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)更是在第3局、第5局追加兩發陽春炮。史坦頓這兩轟都是420呎左右的大號全壘打，第一發的擊球飛行初速高達時速118英里(約190公里)，是今年聯盟最猛烈的一擊。

洋基全場4轟，反觀印地安人打完首局就沒力，後8局都掛了鴨蛋，雖在第5局攻到三壘並打退蒙哥馬利，隨即遭到新秀里奇撲滅攻勢。張育成打第8棒，2局下與投手大戰7球，蒙哥馬利其中6球都攻擊好球帶，終以內角切球奪三振。4局下張育成打成小飛球出局，後來碰上里奇也打不出去。

9局下洋基查普曼登板救援，解決兩人後生涯首度對決張育成，一開始就連續3顆壞球。張育成取得球數領先，但查普曼瘋狂攻擊好球帶，張育成連吞兩好球被迫出棒再打成兩支界外，終以小飛球出局，總共用掉查普曼8球。張育成開季以來的定位是「對付左投的一壘手」，此戰洋基動用左投大軍他卻繳白卷，打擊率跌至0.188。洋基2連勝之後仍以8勝11敗在美東墊底，印地安人吞下第10敗，雙方4連戰還剩兩場。

(中時新聞網)