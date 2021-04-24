1名網友買了份厚切雞排後發現，大部分的雞肉都沒有熟，僅外皮麵衣以炸成金黃色，雞排橫切面一看，幾乎高達2至3公分的厚度未熟，呈現透明的肉色與血色；許多網友則笑稱「這是三分熟鮮嫩多汁？」「還以為是炙燒雞腿」「是要沾哇沙米配著吃？」也有人懷疑是店家未將雞肉完全退冰就下鍋炸，才導致未熟透。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前買了份厚切雞排，竟發現該雞排只有外表炸熟，雞排的內部竟還是「生肉」；從他公開的照片中，可以見到雞排外層裹的酥炸粉已呈現深黃色，而靠近麵衣的些許雞肉呈現炸熟的白色，其餘雞肉全是生肉色與血色，生肉部分目測更高達2至3公分。

1名網友買了份厚切雞排後發現，大部分的雞肉都沒有熟，僅外皮麵衣已炸成金黃色，雞排橫切面一看，幾乎高達2至3公分的厚度未熟。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說「當您想吃炸雞塊，買來吃時發現外表熟了裡面還是肉色的您們的反應會如何？」沒想到照片一公開，短短1小時內竟吸引上千則留言，多數網友稱「誇張！這個根本外熟內生」、「還以為是炙燒雞腿」、「牛排都吃三分熟，雞排也是？」「這是三分熟鮮嫩多汁」、「這個保證清腸胃」。

1名網友買了份厚切雞排後發現，大部分的雞肉都沒有熟，僅外皮麵衣已炸成金黃色，雞排橫切面一看，幾乎高達2至3公分的厚度未熟。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

也有網友分析應該是雞肉塊經冷凍過後沒有退冰，直接拿去炸的後果，「這是在餵食野生動物嗎？吃生肉」、「是要沾哇沙米配著吃？」事實上多數炸雞排店都會將雞排較厚部分用剪刀剪開再下油鍋炸，一方面確認是否已熟，一方面也能加快炸熟」；先前也曾發知名炸機店被顧客發現雞排未熟，經客人反應後，店家竟直接將咬過的雞排回鍋再炸，引發爭議。

(中時新聞網)