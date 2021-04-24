中央流行疫情指揮中心20日先公布2名華航機師確診，昨23日再公布2名華航印尼籍機師確診，四人的感染源尚不明，但目前看起來並沒有關聯，對此，前台大感染科醫師林氏璧擔憂會不會有疫調沒發現的破口，並表示，疫情的威脅其實並不遠，稍不小心，病毒可能就會跑進社區了。

前台大感染科醫師林氏璧在臉書發文表示，台灣時隔72天再度出現本土個案，疫情有可能進入社區，大家應該再度恢復緊張感，重拾防疫新生活的強度。另在澳洲確診機師的兒子都在家中遠端學習，雖定位為本土，但應是被爸爸感染的沒錯。

林氏璧指出，比較麻煩的應該是本周確診的4名華航機師，其感染源都尚未釐清，前兩者（案1078、案1079）與後兩例（案1091和澳洲確診機師）目前都沒看到任何關聯，但會不會有疫調沒發現的破口？因此他很贊成指揮中心去做貨機機組員的擴大採檢，檢測PCR和血清抗體。

林氏璧說，昨天宣布確診的3名個案中，如果第一個感染的是機師（案1091），那可能是在美國感染的，這就表示他的可傳染期是從4月14日開始，在16日接觸到這對父子傳染給他們，而父子倆分別在20日和22日發病，這似乎是最有可能的劇本。

林氏璧也說，可惜的是，案1091在4月15日檢疫期滿採檢，結果是陰性之後，似乎獲得安全感覺得自己已經沒問題了。但在從美國回來的14天內應該都屬於自主健康管理的時候，還在潛伏期內，理論上是不應該參與清真寺的禮拜；且個案從16日開始變出現不適症狀，但都沒有主動通報或採檢，直到要回印尼了才在21日接受檢測。

林氏璧表示，台北清真寺的活動有400人參與，不知是否每人都有好好戴口罩，且因為場地僅能容納200人在場內，所以還有200人在場外，因此可想像要保持社交安全距離恐怕不是那麼容易。另在場多半應是外國人，中文能力可能不好，要如何讓他們知道自己暴露的風險、該如何追蹤這些人，以及他們該怎麼就醫，都是很困難的考驗。

林氏璧感嘆地說，疫情的威脅其實並不遠，它是非常真實的，稍一不小心，病毒就會進到社區裡面，大家千萬不能忘記這件事情，希望天佑台灣。

(中時新聞網)