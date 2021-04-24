在Instagram上擁有13萬追蹤者，小有名氣的E奶JFK女郎棋棋受某間精品公司委託拍攝沐浴乳宣傳照，但棋棋收到商品後，卻未於規定時間發文，引起廠商不滿要求返還商品，不料，其寄回的商品在過程中打翻流出，遭廠商提告求償。高雄地院日前審結，認為棋棋有過失，判應賠1980元，可上訴。

判決書指出，2019年8月間，該精品公司找上JFK女郎棋棋業配商品，寄送沐浴乳給對方，請求協助拍照發文，達到宣傳沐浴乳的作用，但棋棋卻在拿到產品後，直至2020年1月都沒發文，引起該公司不滿，要求返回商品。

隨後棋棋照約定將沐浴乳寄回，但該公司拆開包裹後，卻發現沐浴乳溢出，明顯有使用痕跡，完全無法再行販售，遂向棋棋提告，要求賠償這瓶沐浴乳的等值金錢。

對此，棋棋表示，當初在接業配時，曾詢問過廠商可否將沐浴乳的熱縮膜撕去，因為拍照會造成反光、影響圖片美觀，在當時獲得廠商同意才撕去，而產品的紙封條就在封膜上，才會一起撕掉。

高雄地院認為，該精品公司曾提醒沐浴乳的紙封條不能撕去，以免無法販售，但棋棋卻不信守承諾，導致商品毀損，判定棋棋有過失，須賠償1980元，可上訴。

(中時新聞網)