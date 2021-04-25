北市某大學男子利用交友網站結識未成年少女，兩人相約北投溫泉旅館性交易，男大生竟持手機偷拍少女幫其口交過程而遭少女發現。士林地院依違反本人意願，使少年拍攝性交電子訊號罪，判處徒刑3年半，另依對少女為有對價性交罪，判處2月徒刑，得易科罰金6萬。

判決指出，去年5月男大生在交友網站認識少女，2人交談愉快，詢問少女的外型、有無性癖好和年紀，並以金錢利誘，相約以口交等方式進行所謂的半套性交易，交易過程中，男大生假裝在打手遊，將手機背面鏡頭對準少女，未經少女同意，偷拍2人性愛過程。

男大生被起訴後辯稱，拍攝時間只有3秒，後已刪除且沒有散布造成損害，但合議庭認為，男大生違反少女意願拍攝性愛過程，已然觸法，不過，考量雙方20萬和解，依法予以減輕其刑，但偷拍行為為使少年拍攝性交行為之電子訊號罪，判處3年6月，不符合緩刑條件，扣案手機沒收。

(中時 )