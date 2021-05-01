屏東縣一名盧姓男子於2007年猥褻少女遭判3年5月，另需接受強制治療9年，沒想到，盧男前腳剛出院，後腳即再次潛入民宅，偷摸一名女性的背部遭法辦，屏東地檢署認為其罪行重大，再犯可能性高，遂向法院聲請羈押獲准。

據了解，盧姓男子前科累累，曾在2001年間性侵一名婦人未遂遭逮，出獄後卻又於2007年侵入民宅，偷摸一名年僅13歲少女的胸部，被台中地院依乘機猥褻罪、入侵民宅、詐欺、妨害自由等罪，合併執行3年5月徒刑。

盧男於2008年3月入監服刑，2011年執行完畢後轉往台中監獄附設醫院接受強制治療，盼能矯正其意圖性侵他人的狀態，孰料，盧男每年度都會接受一次鑑定檢視治療狀況，但卻一連9年都未見狀態改善。

而盧男對於比刑期還長的強制治療感到不滿，甚至形容宛如無期徒刑，聲請釋憲，但在2020年3月間的評估鑑定中，結果仍顯示盧男的再犯比率高，但醫院小組認為他無法治療，轉以透過藥物或其他方法讓其回歸社會，最終於2020年9月出院。

誰也沒想到，時隔不到半年，盧男又再次控制不了內心的慾望，偷偷潛入民宅兩次，第一次發現屋主為男性，悻悻然的離去，第二次發現女屋主正在睡夢中，便伸手偷撫摸了一下對方的背，女屋主頓時驚醒，嚇得立刻報警處理。盧男則遭到妨害自由、竊盜未遂等罪移送法辦。

對此，台中高分檢認為，盧男還是需要接受強制治療，在聯繫屏東地檢署之後，決定由屏檢向法院聲請羈押，讓盧男一邊在屏東接受強制治療，並同時審理盧男近期所犯下的猥褻罪。屏東地院則認，盧男再犯可能性高，於近期裁定羈押。

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(中時新聞網)