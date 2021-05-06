一名女網友控訴，她隻身一人帶著貓咪北漂打拚，租房卻遇見怪房東，當初看房時覺得環境不錯又可養寵物就租了下來，未料某天回家卻發現門把自行轉動，下秒就看到房東從她的房間走出來，讓她忍不住出聲質疑，憑什麼擅闖她的房間，最後也決定要報警，怎知房東一路跟著去警局，甚至在路上試圖塞5萬元給她做封口費，引起網友討論，好可怕，快檢查房間有沒有偷裝監視器。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，她獨自一人帶著貓咪北漂打拚，找房子的過程中，發現一棟大樓的環境還不錯，而且可以接受房客養寵物，因此她便租了一間分租套房，而年近40歲的男性房東則住在她的隔壁。

女網友表示，某天回家準備開門，卻發現門把自行轉動，讓她嚇到後退，下秒就看到房東從裡面走出來，讓她覺得很怪，當場質問房東怎能擅入她的房間，對方聽了卻狡辯說，你房間門沒有鎖，而且貓咪一直叫。不過，原PO很肯定自己有鎖門，加上貓咪當下根本超安靜，而且房門上還插著房東的備用鑰匙，讓她幾乎確信房東在說謊。

女網友堅定表態，無論她的房門是否有鎖，房東都不應該亂進去，而且如果有要事需進入房間，也可以先致電或傳訊息連繫她。結果對方聽完後竟問「還是你要解約？」讓原PO覺得房東的邏輯超詭異，最後決定要去警察局報警。

女網友說，結果房東也跟著她一起去警察局，且在路上還試圖給她5萬元的封口費，希望這件事可以就這樣就過去。原PO也呼籲所有在外租屋的人一定要小心，如果可以的話，最好在家裡裝攝影機，以防不時之需。「X！我真的不知道他進來我房間做什麼，而且感覺不是第一次啊！」

恐怖經歷引發網友討論，「小心他就是去你房間裝監視器的，趕快仔細找一下有沒有攝像頭，不要自己的隱私給這個惡劣房東錄下來了」、「報警，快找房子搬離，這房東問題很大。下次還是找女房東比較好」、「怕爆，快搬走」、「根本就是被抓包所以在胡言亂語」、「好可怕啊！想想我都沒在鎖門的」。

原PO後來也補充說明，已經報警提告入侵住宅，並更換房鎖。警察要求調閱走廊的監控，房東卻表示監控壞掉許久，並反告她入侵民宅，因為她曾因房間水管老舊、聲音太大而想換房，因此當對面的房客搬出後，她路過時往裡面看了幾眼才回房，根本沒有進房，所以女網友認為房東指控她入侵住宅根本不合理。

(中時新聞網)