台北市義警3日晚間餐敘，遭黑衣人闖入潑灑上千隻的櫻桃紅蟑螂，引發社會關注，也讓不少人討論與蟑螂相關的議題，臉書專頁「uHandy 行動顯微鏡」昨分享蟑螂吃起來味道像是蘑菇，外骨骼上的幾丁質則會增添酥脆口感，讓不少網友聽了嚇歪，直呼聽完都不敢吃蘑菇了。

臉書專頁「uHandy 行動顯微鏡」昨分享，一般被當作「生化武器」的櫻桃紅蟑，對兩棲動物來說簡直是「小鮮肉」，活跳跳的蟑螂可激發牠們狩獵的慾望，而蟑螂的蛋白質含量高、脂肪低，好消化又不佔胃，最重要的是飼養成本低、繁殖速度快，因此是兩棲類很好的飼料來源。

臉書專頁「uHandy 行動顯微鏡」表示，大家可能也很好奇蟑螂吃起來是什麼味道？根據生物學教授拉莫斯-埃洛多伊（Ramos-Elorduy）的研究指出，昆蟲的費洛蒙不只可拿來求偶，還會讓昆蟲產生不同的風味，舉例來說，蟑螂就是蘑菇口味的、螞蟻和白蟻則是杏仁堅果味、仰泳椿卵吃起來則像魚子醬。​

臉書專頁「uHandy 行動顯微鏡」指出，蟑螂外骨骼上的幾丁質，還會為其增添酥脆的口感，而生物學教授拉莫斯-埃洛多伊甚至還出了食譜，教導大家如何獲取並烹飪昆蟲。因此若被這位生物學教授看見台灣近期發生的北市餐廳潑蟑案，恐怕會忍不住和爾康一樣大喊「不要玩食物」。

貼文引起網友討論，「母湯，以後吃蘑菇都想到蟑螂味，不敢吃蘑菇了」、「這樣怎麼還吃得下蘑菇」、「所以蟑螂其實跟義大利麵和牛排很搭？」、「以後看到湯裡有蟑螂，就可以說這是蘑菇濃湯了」、「超噁，重點是我還超愛吃香菇」。

(中時新聞網)