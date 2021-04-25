獨行俠後衛東契奇(Luka Doncic)本季依舊表現出色，尤其他在關鍵時刻的罰球和絕殺更讓人印象深刻，其中在4/15對灰熊的一記前傾失去平衡絕殺堪稱經典，他當時說：「我不知道，我自己都感到驚訝，那球居然進了！」這球也引來多位NBA球星讚嘆。

不過東契奇本季如此出色，卻還是有人對他感到不滿，那個人就是知名球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)，他在節目中說道：「我其實一直以來都非常尊重東契奇，他從遙遠的歐洲來我們國家是為了向大家展示高超籃球技巧，我們也都看到了他的能力，說實話我是他的粉絲，但現在他卻用了非正規手段去換取罰球機會，這讓我無法接受，而且已不是首次發生了！」

「薛洛德(Dennis Schroder)被他折磨慘了，威金斯(Andrew Wiggins)也在面對他時小心翼翼，以前人們喜歡用後仰跳投解決問題，但現在趨勢變了，人們喜歡用相反的方法，他們會向前跳躍撞人獲得罰球，這簡直是無恥至極！」巴克利繼續說道。

而過去聯盟球風充滿爭議的「買犯專家」哈登(James Harden)，也常利用身體前傾賺取犯規，巧的是他和東契奇球風相似，擁有詭譎歐洲步和敏銳傳球技巧，也有一手外線能力，哈登被質疑打球方式，大家認為他靠罰球得分太多了，但後來也漸漸用其他表現證明自己，如今東契奇也面臨到此問題，甚至被巴克利痛批。

本季至今東契奇場均能砍下28.5分8籃板和8.8助攻，54場出賽都先發，投籃命中率48.3%、三分球35.9%、罰球72.7%。近5場則平均獲得9.2次罰球機會，而他之前買犯的動作也一度被外界拿來討論，但NBA官方則拿出相關規則表示他沒做任何不合法舉動，有些人卻覺得這大大影響比賽可看性，至今連球評也看不下去了，東契奇接下來會繼續這樣的打球方式嗎？

(中時新聞網)