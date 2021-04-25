女星夏如芝去年3月和張捷登記結婚，相差7歲的姐弟戀開花結果，隨後在9月迎來女兒「小芝麻」報到，初當新手爸媽的喜悅藏不住，卻在今（25日）一大早，夏如芝難過發文，透露人生第一個母親節蛋糕被毀了。

夏如芝貼文開頭就難過寫下：「滿滿的心意，只剩一張卡片」，表示今天早上7點半收到管理人員拿著包裹的交付，答謝過後便開始檢察包裹，卻看到包裹上明明寫著「需要冷藏」，可她感受到的溫度已是常溫，「於是我立刻打開包裹檢查，打開包裹映入眼簾的竟是整顆粉粹的蛋糕」。

夏如芝難過人生第一個母親節蛋糕被毀了。（圖／翻攝自臉書）

接著，夏如芝透露已經連續收過三次以上，拿到包裹時上面寫著「此面朝上」但交給她的時候卻是傾倒的狀況，並稱可以理解管理室的冰箱可能剛好空間不足，但覺得管理員應該確實用電話聯繫到住戶。

夏如芝進一步說明，確認後得知包裹抵達時間為4月23號，而這幾天夫妻倆都在家，或是也有進出家門經過管理室，但這期間卻完全沒人通知他們有包裹，讓忍不住委屈說：「管理員的工作相當辛苦，我們一直非常理解及感謝。但這樣的疏失真的讓我起了很多的疑問，希望可以透過大家的分享讓我了解更多關於管理團隊的機制和處理方式！畢竟這是我人生的第一個母親節蛋糕。」

最後，夏如芝也不忘感謝蛋糕店的母親節禮物，並內疚道歉害他們的心意破碎，而丈夫張捷見狀，則在底下留言「老婆不氣不氣，老公再去買。」超暖安慰被大讚貼心。

(中時新聞網)