隨著拓荒者26日以113比120不敵作客的灰熊，苦吞5連敗，目前以44勝16敗穩居聯盟與西區龍頭的爵士，已經擴大跟位居西區第7拓荒者(32勝28敗)之間勝差到12場，加上爵士贏下雙方本季前2次對決，爵士順勢成為本季首支宣告鎖定季後賽球隊。

因為爵士本季只跟拓荒者交手3次，前2次碰頭都由爵士輕鬆大勝，就算兩隊最後戰績相同，仍由爵士宣告晉級，所以爵士才能提前靠著拓荒者輸球助攻，率先搶到本季季後賽門票，也無須打附加賽，本季季後賽將在5月23日宣告開打。

不過說起拓荒者的近況，只能用相當悽慘形容，就算明星後衛利拉德傷癒復出，也讓他們陣容恢復整齊，卻始終跟勝利擦肩而過，在這波5連敗當中，拓荒者僅輸快艇、金塊各1分，只輸灰熊2分，看來他們收尾能力勢必趕緊有所改善。

灰熊今天以當家控衛莫蘭特28分、8籃板及3助攻表現最佳，瓦蘭丘納斯也拿21分、10籃板，布魯克斯18分，凱爾安德生16分、6籃板；拓荒者以麥科倫27分最高，利拉德23分、5助攻，鮑威爾17分，紐基奇16分、19籃板及5助攻。

(中時 )