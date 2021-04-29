長興材料(1717)3月份稅前盈餘4.22億元，年增58.63％，每股稅前盈餘0.34元；首季稅前盈餘10.58億元，年增322.72％，每股稅前盈餘0.85元。3月份合成樹脂、特用材料事業單位的出貨量成長，帶動營收創下單月歷史新高，第一季自結稅前盈餘創下歷年同期新高。長興表示，在經濟維持增長，市場需求不墜下，第二季的營運可望持穩，惟原物料價格的波動仍會影響毛利率表現。

大陸市場需求暢旺，合成樹脂、特用材料出貨量增加，拉動3月營收達44.55億元，較去年同期成長37.14％，並創下單月歷史新高。合成樹脂、特用材料事業單位受惠中國經濟復甦，出貨量自去年第四季以來有顯著提升，雖然受上游原物料上漲影響，透過售價反應、稼動率提升，毛利率下滑現象有所緩解。電子材料3月份營收成長幅度較緩，整體出貨仍維持高檔水準。

長興三大事業單位受惠於全球經濟持續復甦，預期第二季出貨量仍將維持穩定。3月份因傳統合成樹脂的營收佔比拉高，公司平均毛利率、營益率略為下修，不過單月稅前盈餘仍居歷年來高水準表現。面對原物料上漲趨勢，公司將審慎進行成本及庫存管控，並適度調整售價，持續優化產品組合，維持營運績效。

(時報資訊)