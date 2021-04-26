今(26)日公布的《美麗島電子報》民調結果顯示，台中市長盧秀燕的施政滿意度達到71.4%，較去年成長17.1%，不滿意度則降至23.9%；高支持度引發網友討論，笑稱現在民進黨為了2022的選舉「一粒頭抱著燒」。

民調顯示，台中市長盧秀燕施政滿意度，從去年7月的54.3%，飆升至今已達71.4%，無論和立法院副院長蔡其昌或民進黨立委何欣純競選台中市長，都是倍數領先；針對該民調，美麗島電子報董事長吳子嘉就指出，滿意度這麼高，不能用單一事件看，因為受到市民支持、有底氣；如果以如今的勢頭來看，民進黨2022年在台中機會相當低。

PTT網友討論。

該民調也引發PTT的網友討論，就有網友指出，民進黨看到這份民調「都嚇尿了」，2022年無論是派林佳龍還是蔡其昌挑戰，都會被媽媽市長輾壓，而在網路上的民進黨支持者到現在還看不開，沒有辦法接受盧秀燕就是做得好，就連當地的綠營支持者都有5成支持的事實，「難怪被人罵網軍。」

該民調也引發其他網友討論，表示「這個滿意度，連任真的穩了」、「民進黨現在一粒頭抱著燒」、「現在林佳龍也沒有職位，搞不好明年會願意出來當炮灰」、「會嗎？他中捷都沒去了」、「根據台中親友的態度，感覺盧應該穩穩的」、「果然安靜乖乖做不搞事，民調就會高，跟侯友宜一樣。」

(中時新聞網)