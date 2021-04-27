傳歐盟有意拿出巨額補貼，邀請英特爾、台積電和三星設廠，打造自己的半導體產業鏈。台積電(2330)態度低調，並不回應此傳言。

外電指出，歐盟主管工業和服務業的執行委員布勒東（Thierry Breton）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，汽車工業深受晶片荒之苦，凸顯歐洲有必要強化半導體產業鏈。

外電指出，美國英特爾（Intel）、台灣台積電和韓國三星（Samsung）都是歐盟招商對象，布勒東30日將與英特爾和台積電代表開會。歐盟並打算拿出上百億歐元補貼，吸引外商設廠。

對於歐盟有意爭取前往設廠及公司代表30日將與布勒東開會一事，台積公司並未回應。

晶圓代工廠台積電以台灣為主要生產基地，因應美國製造的趨勢，去年決定赴美國亞利桑那州設立5奈米廠；台積電美國新廠將於今年動土建廠，2024年量產，月產能2萬片。

(時報資訊)