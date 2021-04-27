因涉嫌壟斷被立案調查，大陸外送服務電商美團H股早盤開低且一度下跌近3％，但隨後快速拉升，盤中最高漲3.08％報314.4港元。截至中午收盤，美團報312.6港元，上漲2.49％。

新浪財經報導，大摩稱，美團被立案調查的事件不會令市場感到意外，隨著美團早前已進行股本集資計畫，相信潛在面臨罰款的影響相對可控，調查結果將消除市場對美團主要懸而未決的不明朗因素，維持對美團增持評級及目標價420港元。

另一投行大和也認為，潛在罰款對美團的業務影響有限，維持買入評級和目標價404港元。

另一家投行野村預估，美團可能會因違反「反壟斷法」被定罪，如果罰款是按上一年銷售額的4％，美團將可能被罰款人民幣46億元，相當於美團的淨現金餘額180億美元的約4％。野村預計潛在罰款對美團的業務影響有限。該行維持美團的買入評級和目標價404港元。

(工商 )