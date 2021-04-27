台元林文佑（左）得分火力今天被封鎖。（中華籃協提供）

2021第16屆WSBL女子超級籃球聯賽，本周來到例行賽第二循環，今晚國泰女籃出戰台元紡織，國泰除了封鎖台元得分后林文佑進攻火力，也狂下三分彈雨，全場投進11記三分球，命中率高達五成，比兩分球命中率35.8％還高，最終國泰79比44大勝，收下開季4連勝。

國泰女籃戰力雄厚，上個循環締造跨季50連勝，今天比賽也有過五上五下的人員替換，第1節雙方互探虛實，國泰23比16小贏7分，第2節就讓台元單節只進帳8分，奠定16分大幅領先，下半場國泰繼續擴大領先，三節打完就領先24分，最終35分之差收下勝利。

此役國泰12人上場都有得分紀錄，且三分火力旺，全隊投進11記三分球，藍浩語3投3中命中率百分百，拿下9分，射手黃鈴娟也飆進2記三分球，全場進帳14分，羅蘋贊助10分、6籃板。

上一循環3場比賽平均19.7分的台元好手林文佑，此役被國泰封鎖，全場僅出手7次，進帳11分為個人本季新低，隊友彭曉彤也贊助11分，台元目前戰績2勝2敗，僅次於國泰的4勝0敗。

(中時 )