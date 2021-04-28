現任永慶房屋板橋區業務協理的洪瑞豪，在永慶擔任經紀人超過15個年頭，每年幾乎都能做出千萬業績，是永慶的頂尖經紀人。爽朗的他說，小時候常常跑到其他長輩家裡串門子，跟長輩們相處聊天，也造就了自己的外向性格。因此，能夠大量與人互動交流，又有高薪機會的房仲工作，成了他職涯的不二選項，於是瑞豪在2006年加入永慶房屋，正式開啟了他的房仲人生。

早期的房仲工時長，白天要找房子、開發屋源；晚上要配合客戶看房，約碰面討論、簽訂合約，每天忙到深夜相當正常。面對高工時的生活，家人起先難免不諒解，但透過自己的努力，瑞豪逐漸做出成績，不但有好收入，也有許多故事可以跟家人分享，讓家人越來越支持他；瑞豪也從工作中親身體會到許多強韌的生命故事。

身為房仲，你永遠能成為別人展開新生活的重要推手

瑞豪接待過一名女客戶，這名女客戶的母親因年事已大，上下樓梯不但不方便，而且日漸危險，急需找一間有電梯的房子。而她的兄弟姊妹們已各自成家，照顧母親的工作只能由她一肩扛起。

也因為只有一人能支撐全家經濟，所以預算有限，找房子難度很高。瑞豪好不容易為這名女客戶找到適合的老房。但畢竟是老房子，屋子有許多地方需要整理，但加諸在身上的經濟負擔，讓這名女客戶必須全心投入工作而無暇顧及。於是瑞豪自告奮勇，協助她監看工班施工、粉刷整理等工作。

「從跟她接觸的過程中，你能夠感受到她身上的那些社會壓力、家庭環境等現實生活中的無奈。她的生活只剩下她跟母親兩人，你會覺得這個女生真的過得很辛苦。」瑞豪說，「如果我當初沒有幫她找到這間房子的話，她會不會還困在原本的屋子和風險裡？如果我沒有幫她監工、清潔，她會不會還得熬夜或請假整理房子？我突然驚覺，原來這份工作讓我有能力改變別人生命、展開新生活的。」

這種體悟，也讓瑞豪認知到所有與客戶的互動，都不會只是單純的買賣服務，而能建立起人與人之間的情誼和連結。

你要當客戶的房仲，還是他們懂房產的朋友？

瑞豪有一位交情很深的客戶，當初這名客戶急急忙忙找上他，請他幫忙找房子。因為他的丈母娘指示，沒買房不能結婚。百般尋覓下，瑞豪幫他找到一個適合他，也負擔得起的房子。這名客戶笑稱瑞豪是他的雙重媒人，幫他簽了房子也牽了妻子。也因為這個關係，他們倆人遂變成好朋友，也常常聯絡。

「但有一次我打電話給他時，我又跟他分享房子的事情，他突然跟我說：『我們認識那麼久了，可以不要每次打來就是講房子的事情，我們可以聊點別的嗎？』這句話很震撼到我，才讓我重新思考，所謂跟客戶的良好關係是什麼。」

瑞豪以當客戶們懂房產的朋友為目標，將心比心的交流也給予房市建議，搭配永慶的科技工具，讓他幾乎每年都能達到千萬業績，再加上公司豐厚的獎金制度，讓他荷包滿滿。(圖/永慶房屋提供)

瑞豪說，很多企業會在會員生日時，會用電郵或簡訊寄送祝福，但是這些罐頭簡訊到底能感動到會員多少？所以瑞豪對待每一位客戶，都是對待朋友的態度，分享生活的點點滴滴，也不帶目的的盡力去幫助他們。

瑞豪說，我們遇到困難時，會尋求朋友的協助，輪到朋友有需要時，他相信大家也都會很樂意給予支持。「跟客戶的合作關係結束後、他還記得你，願意介紹他的朋友給你認識，把你納入他們的生活圈，這種信賴感真的很好，我認為這就是業務的終極目標。」

科技工具讓工作變得更高效，但也要更小心科技分食注意力

回首自己15年房仲生涯的瑞豪，有感而發地說起：現在勞工權益意識的提升，房仲的工作環境變得比以往更好了，入行新人不但起薪更高，工時也更低。也歸功於科技進步，永慶推出的科技工具和實價登錄3.0提供的透明資訊，都讓交易變得更快速，成交效率更高。也因此現在新人們的成功機會，也比他們當年來得高出許多。

但是科技除了帶來助益，也帶來挑戰。帶領過許多新人的瑞豪指出，科技時代有太多事物分食著我們的注意力，對工作造成不利影響。「很多新人工作做不到一半，就開始拿手機出來滑。這不是錯事，因為這是這個時代接收資訊的方式。但想要成功，就要好好花時間投入。很多這個行業的新人，還沒有真正百分百投入，就說自己不行不適合、想要離職。然後說這行很難、年收百萬都是騙人的。這樣的結論並不公允。」

如同想要把英文學好，總要花時間背單字、學文法。如果沒有好好投入心力，做好每一項工作、學習各種專業知識，就想要年收百萬，何嘗不是癡人說夢？業務工作是充滿包容性的工作，任何人都有機會成功，而成功永遠都在那裡，就看你願意花多少勇氣和毅力去爭取。

在永慶闖出成績的瑞豪（圖上），有資源也有時間，可以帶著女兒們體驗生活中的種種活動和遊戲，創造豐富有層次的精采人生。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)