台中市20多歲OL日前紋眉，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽，茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜表示，因患者眉毛處原有傷口，紋眉器具深入真皮層時，可能感染具傳染力的病毒疣中的「扁平疣」，患者手部亂抓後，導致病毒再擴散至頸部，經採用冷凍方式治療，約進行6、7次後，將病毒疣控制住。

皮膚科醫師鍾佩宜說，患者因其左側頸部長出3至5顆的肉色小肉芽，檢查發現，病人臉上也有同樣的小肉芽，判斷是患有具傳染力的病毒疣中的「扁平疣」；此病毒疣最常長在手腳趾，極少長在臉上，極為罕見，待病人第3次回診時，左眉也長出小肉芽，竟在她的眉毛內發現高達50顆的病毒疣。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜表示，因患者眉毛處原有傷口，紋眉器具深入真皮層時，可能感染具傳染力的病毒疣中的「扁平疣」。（張妍溱攝）

台中市20多歲OL日前紋眉，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

鍾佩宜表示，經患者同意經採「液態氮冷凍治療」及塗抹A酸之後，目前已控制住病情，避免病毒繼續感染臉部而毀容，否則可能感染金黃色葡萄球菌，若嚴重恐引發敗血症致死；她曾遇過產婦將病毒疣傳給新生兒的案例，該名媽媽在孕期從未就醫，產後才來看診，檢查發現其臉上已長有上百顆病毒疣，不久後寶寶脖子上也長疣。

鍾佩宜指出，紋眉的原理其實就是在眉毛的部位進行「刺青」，把染料用針具刺進皮膚的真皮層。臨床上較常遇見患者因不滿意刺青的形狀、外觀就醫，醫師會建議採用雷射方式來修整。另刺青會在皮膚上造成傷口，產生感染，若發生疱疹病毒引發小水泡的感染；刺進真皮層的染料也可能誘發過敏。無論如何，傷口可能感染金黃色葡萄球菌，恐引發敗血症致死。

(中時 )