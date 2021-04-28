原po被大卡車突噴出的不明銅線嚇傻，立即停車將纏住脖子的銅線取下。(圖擷取自Dcard)

馬路如虎口，一名男大生分享，日前他騎車行經某路段，一台大卡車從工廠轉彎出來，他也順勢放慢速度，但沒想到從大卡車旁經過時突然噴出一條不明的銅線，直往他脖子上打，嚇得他停下車查看，結過發現脖子整個紅了，事後回想起這場驚魂記，直說若當時車速過快，「騎快的話也有可能斷頭」。

男大生在網路論壇Dcard上發文，某日他要騎車去上班，路上看見一台大卡車從工廠轉彎出來，這時他將車速放慢，沒多久後行經到大卡車旁時，突然被一條銅線打到脖子，當下立馬靠邊停車將這突然飛來的物品拿下，結果一看發現，銅線長度非常長，「從我左邊的後輪附近繞到我脖子，接著繞到我右邊後輪」。

當下他馬上查看脖子的傷勢，發現被銅線打到的地方全紅了，讓他快嚇死，所幸只是皮肉傷，並沒有造成太大傷害，但這卻讓他內心留下很大陰影，「我現在騎車都會有陰影了，不知道要不要騎車，還是買個保護脖子的物品」，他也再三呼籲，民眾行駛在道路上一定要特別注意安全。

而他也將當時的行車紀錄器畫面上傳，驚險的過程讓不少網友驚呼，「真的天保佑，好險你沒怎麼樣，那麼細的鐵絲拉扯到一定皮開肉綻」、「這應該不是鐵屑，應該是線切割的銅線」、「超可怕⋯⋯⋯」、「快去檢舉，這樣真的不行」，也有人分享類似經驗，「我爸前幾天載我們去桃園，也是看到大車的木頭掉下來，我爸看到前車轉換車道他就跟著，如過真的撞到木頭不知道會怎麼樣…」。

(中時新聞網)