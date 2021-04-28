週末晚上舒適的坐在沙發上與家人分享1週工作上的點滴，已經是李先生一家多年不變的習慣。

某個週六，李先生正在分享在店頭遇到的趣事，就看到電視廣告出現：「1111人力銀行幸福企業...，找工作快上1111人力銀行...」，老婆（李太太）一旁開心地說：「我們公司有參加幸福企業票選，快上去幫忙投票。」

李先生說道：「我老婆任職於台灣化學纖維股份有限公司，而且已經做了30幾年，公司福利真的非常好，舉凡像是薪資、周邊福利禮贈品、子女教育等相關福利都好的沒話說。印象最深刻的是，20多年前剛開始有免治馬桶，公司的創辦人就送每位員工家1組免治馬桶，還搭配專人到府安裝到好的服務，貼心到員工下班後的起居都設想周到。」

我除了羨慕也曾經付諸行動投遞履歷，可惜沒能進入該企業服務。沒想到，就因為上線去幫老婆公司投票，竟然意外地抽中了1萬元，老婆（李太太）還打趣的說：「你是好心有我報！」

李先生說，自己目前在連鎖超市服務，之前算是外商，所以福利方面也算是不錯，只是最近，公司異主，希望公司新的經營團隊能夠將好的福利制度沿用，這樣大家一定會更加賣力工作。

(中時新聞網)