雨沒下對地方 石門水庫集水區累積雨量僅0.4毫米 18:332021/04/28 中時 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隨著鋒面接近，28日早上開始台北市就出現短暫陣雨，路上行人用手遮雨跑向騎樓，市區雖有降雨積水但對水庫旱象仍無太大幫助。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著鋒面接近，28日早上開始台北市就出現短暫陣雨，路上行人紛紛撐起傘來遮雨。（陳君瑋攝） 隨著鋒面接近，28日早上開始台北市就出現短暫陣雨，路上行人用手遮雨跑向騎樓。（陳君瑋攝） 隨著鋒面接近，28日早上開始台北市就出現短暫陣雨，路上行人紛紛撐起傘來遮雨，市區雖有降雨積水但對水庫旱象仍無太大幫助。（陳君瑋攝） 北部地區28日上午明顯降雨，水利署依最新天氣預報顯示，上午起鋒面逐漸接近中北部地區，雲層厚度與水氣量將持續增加，且降雨影響時間較長，上午8點指示北區水資源局於石門水庫大壩燃放1支焰劑實施人工增雨，但集水區上午9點過後降雨停住，累積雨量僅0.4毫米，北水局將視雲氣狀況陸續燃放增雨焰劑，期待多留些雨量挹注水庫集水區。 全台雨下最多的地區在哪？台南累積雨量令人擔憂 (中時 ) #降雨 #上午 #石門水庫 #集水區 #累積雨量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義山區不下雨 曾文水庫28日白天累積雨量掛0 17:442021/04/28 生活 救命鋒面來了 雷雨彈掃全台今晚雨最大 這5水庫雨最多 08:022021/04/28 生活 雨才剛往南 鄭明典爆：失蹤高氣壓又出現 恐遇最悲慘狀況 11:562021/04/28 生活 泰山市場外風雨走廊剛完工就漏水 公所：要求廠商10日內改善 17:252021/04/28 生活 頭前溪畔將鑿22口井 5月底前日供1萬噸水抗旱 19:292021/04/28 生活 水利署擘畫未來四年 再增加每日106萬噸水源 17:522021/04/28 財經 開放銀行二階 集保牽手6銀行 04:102021/04/28 金融．稅務 我見我思－水資源效應排擠下的護國神山迷思 04:102021/04/28 專題周報 缺水期水車竟路旁倒水被轟浪費 台水澄清：水質不佳緊急排放 14:002021/04/28 生活 零排放沒退路 氣候變遷治理 15:502021/04/28 藝文副刊 雨彈要開始下了 鋒面南移夜襲 2地區雨勢最大 19:242021/04/28 生活 你用『』讀新北特展 顛覆你對新北的想像 16:492021/04/28 生活 南投國姓鄉北港溪水量豐沛 實施供1休1輪灌支援鄰近鄉鎮 19:202021/04/28 生活 生活熱門新聞 救命鋒面來了 雷雨彈掃全台今晚雨最大 這5水庫雨最多 - 生活 台大傳1學生確診新冠 校方回應了 - 生活 桃園又成重災戶 新增錦興國小1女童抗體陽性 - 生活 雨彈要開始下了 鋒面南移夜襲 2地區雨勢最大 - 生活 雨才剛往南 鄭明典爆：失蹤高氣壓又出現 恐遇最悲慘狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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