隨著鋒面接近，28日早上開始台北市就出現短暫陣雨，路上行人紛紛撐起傘來遮雨。（陳君瑋攝）

隨著鋒面接近，28日早上開始台北市就出現短暫陣雨，路上行人用手遮雨跑向騎樓。（陳君瑋攝）

隨著鋒面接近，28日早上開始台北市就出現短暫陣雨，路上行人紛紛撐起傘來遮雨，市區雖有降雨積水但對水庫旱象仍無太大幫助。（陳君瑋攝）

北部地區28日上午明顯降雨，水利署依最新天氣預報顯示，上午起鋒面逐漸接近中北部地區，雲層厚度與水氣量將持續增加，且降雨影響時間較長，上午8點指示北區水資源局於石門水庫大壩燃放1支焰劑實施人工增雨，但集水區上午9點過後降雨停住，累積雨量僅0.4毫米，北水局將視雲氣狀況陸續燃放增雨焰劑，期待多留些雨量挹注水庫集水區。

(中時 )