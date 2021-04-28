立院財政委員會28日審查《會計法》國務機要費除罪化、還有《貨物稅條例》有關汽機車汰舊換新與節能家電減徵貨物稅優惠延長實施。不過，藍營質疑國務機要費除罪化是幫前總統陳水扁案件解套，以甲級動員杯葛並占領主席台，綠營總召柯建銘則宣告散會。

前總統陳水扁在2006年遭立委爆料蒐集發票核銷國務機要費，民進黨立委隨後檢舉時任台北市長馬英九特別費匯入個人帳戶，藍綠陣營相互檢舉提告，馬英九在台北市長任內經三審定讞無罪。但陳水扁卸任總統後，因國務機要費等各案遭檢調偵辦。

立法院在2011年三讀通過會計法修正案，將首長特別費除罪化，2006年底前各機關特別費財務責任均解套，不追究行政、民事、刑事責任。但當時除罪項目僅為特別費、未包含國務機要費，綠營立委蔡易餘主張國務機要費性質偏向特別費、提案修正會計法並將國務機要費除罪化。

財政委員會綠營召委郭國文28日排審會計法與貨物稅條例修正草案，但受到在野黨杯葛，藍委費鴻泰、賴士葆等占領財委會主席台、舉牌並撒SOGO禮券，呼籲綠營不該讓貪汙除罪化。

眼看場面過於混亂，郭國文隨即宣布會計法修正草案送出委員會、進入黨團協商並散會。柯建銘認為難以審查法案，向財長蘇建榮、主計長朱澤民等財經官員宣布散會。

不過，綠營雖宣布會計法修正草案送出委員會，但未經立院詢答、討論、表決、宣讀等程序，在議事程序上有瑕疵，雖然可採表決付二讀，但仍要走完詢答階段，綠營人士強調將擇日再審；至於《貨物稅條例》將改為29日審查。

(工商 )